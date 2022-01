Politici pětikoalice se sešli, aby dokončili jednání o vládním programu

Zástupci stran pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Piráti a STAN) se dnes večer sešli ve Strakově akademii, aby pokračovali v jednání o programovém prohlášení vlády. Dojednat chtěli zbývající třetinu kapitol, jako první z nich digitalizaci.

Novinářům to před jednáním řekli politici pětice stran. Výsledný programový dokument pro volební období by vláda Petra Fialy (ODS) měla schvalovat ve čtvrtek. Požádat s ním chce Sněmovnu o důvěru příští středu. V dolní komoře má pětikoalice 108 hlasů.

Text vládního programového prohlášení vychází z koaličního programu, na kterém se strany dohodly v listopadu. Podle ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) prvním dnešním bodem byla právě digitalizace. „O digitalizaci je celá kapitola. Je meziresortní, proto je jí věnována velká pozornost. Ať je to digitalizace státní správy na jedné straně, na druhé služby pro občana. A pak velmi sdílená priorita, a to je takzvaná digitální ekonomika, která je součástí transformace, kterou český průmysl a podnikání musí projít,“ uvedl Bartoš. Podle něj se kapitoly upravují podle rozpočtových možností a ministři do svého nástupu do úřadů skutečný stav resortů a jejich financí neznali. „Řada z nás je v jisté míře nemile překvapena, ale musíme se s tím poprat,“ řekl šéf ministerstva pro místní rozvoj.

V úterý se takzvaná koaliční patnáctka (15K), kterou tvoří tři zástupci z každé strany, shodla na kapitole financí, školství, zahraničních věcí, kultury, práce a sociálních věcí či průmyslu a obchodu. Zbývalo třeba životní prostředí, zemědělství a věda. Podle vicepremiéra a ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) je hotová i jeho programová část. „Dali jsme tam všechno, co myslíme, že je užitečné, shoda byla kupodivu intuitivně prakticky stoprocentní. Všechno, co si myslím, že je užitečné pro české zdravotnictví a občany ČR, tak tam je. Takhle dopadly všechny resorty,“ řekl Válek.

Vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) novinářům řekl, že sporné body si politici vyříkali už při jednání o koaliční smlouvě a koaličním programu, nyní se řešily spíš připomínky a formulace. „Ve vládě jsou univerzitní profesoři, pan premiér je navíc bohemista. Je debata i o tom, jak má věta pěkně vypadat,“ dodal Válek.