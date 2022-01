Ve 112 letech zemřel nejstarší americký veterán druhé světové války

Ve 112 letech zemřel Lawrence N. Brooks, nejstarší americký veterán druhé světové války, který byl nejspíš také nejstarším Američanem vůbec. O jeho úmrtí agenturu AP informovala jeho dcera.

Brooks se narodil v americkém státě Louisiana do černošské rodiny jako jedno z 15 dětí. Škola byla příliš daleko, a tak ho učili jeho rodiče. Brooks pracoval na pile, když byl v roce 1940 odveden do americké armády. Po japonském útoku na Pearl Harbor byl přidělen k převážně černošskému 91. ženijnímu pluku v Austrálii. Aniž by se kdy přímo zúčastnil bojů, byl z armády propuštěn v srpnu 1945 s hodností svobodníka.

Na začátku války vládla v americké armádě segregace a černoši nesloužili společně s bělochy, vysvětlil plukovník Pete Crean, viceprezident pro vzdělávání v Národním muzeu druhé světové války v New Orleans. Černoši podle něj také většinou zastávali jen podpůrné pozice v logistice a zásobování a nebyli v bojových jednotkách.

Brooks žil dlouhá léta v New Orleans v domě společně se svou dcerou, pro místní obyvatele byl celebritou. Podle AP mu sousedé nosili sladkosti a zdravili ho, když sedával před domem. Brooks byl vášnivým fanouškem týmu amerického fotbalu New Orleans Saints a podle jeho dcery nikdy nevynechal žádný zápas. Stejně tak každá neděle patřila návštěvě kostela.

Hurikán Katrina v roce 2005 zničil jeho dům, veterána tehdy záchranáři evakuovali ze střechy domu vrtulníkem. (ČTK)