Ve věku 29 let zemřela jihokorejská herečka Kim Misu. V poslední době se objevila v seriálech Peklo či Snowdrop. Příčinu úmrtí rodina nesdělila. (SCMP)

The actress also appeared in shows such as ‘Hellbound’ and ‘Hi Bye, Mama!’ https://t.co/nvUJ1MnVdY

— NME (@NME) January 5, 2022