Karanténě po kontaktu s nakaženým koronavirem se v Německu brzy zřejmě vyhnou jen lidé s posilující dávkou proti covidu-19 a ti, od jejichž základního očkování neuplynuly více než tři měsíce. V pátek o tom má jednat kancléř Scholze s premiéry spolkových zemí.

Do karantény nyní nemusí plně očkovaní a také ti, kteří nemoc prodělali. V případě varianty omikron ale německé regiony postupují přísněji a karanténu vyžadují.

Úpravu karanténních podmínek podporuje ministr zdravotnictví Karl Lauterbach, protože nastupující varianta omikron se šíří rychleji a také nákaza se projeví rychleji než u původních variant.

Podle navrhovaných změn, do kterých měl Bild možnost nahlédnout, by do karantény nemuseli lidé s posilující dávkou a také lidé se základním očkováním, od něhož neuplynuly déle než tři měsíce. Kontaktní osoby se základním očkováním po třech měsících od vakcinace by naopak do karantény musely nastoupit, mohly by ji ale ukončit po sedmi dnech, pokud nebudou vykazovat příznaky choroby. Neočkovaní k ukončení karantény po sedmi dnech budou potřebovat negativní PCR test.

Lidé, kteří zastávají takzvané systémově relevantní zaměstnaní, což jsou profese důležité pro fungování země, by mohli karanténu opustit již po pěti dnech s PCR testem. To by se týkalo například zdravotníků a policistů.

Nově se také u karantény nebude rozlišovat mezi variantami koronaviru. V Německu se v řádu dní očekává, že převládne omikron nad dosud dominantní deltou. (ČTK)