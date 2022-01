Vláda schválila návrh novely, která by zvýšila příspěvky na bydlení kvůli zdražení energií. Umožnila by také, aby na příspěvek dosáhlo více lidí.

„Normativy na příspěvky na bydlení jsme upravili tak, aby odpovídaly nárůstu cen energií. Máme tu možnost to v průběhu roku 2022 navyšovat, pokud to bude třeba. Je to adresná, cílená pomoc,“ informoval ministr práce Marian Jurečka.