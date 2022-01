Boj proti energetické chudobě vyjde českou pokladnu asi na 2,5 až tři miliardy korun, řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Ten doufá, že novela zákona o sociální podpoře bude v obou komorách Parlamentu schválená do konce ledna.

Vláda dnes schválila návrh novely, která by zvýšila příspěvky na bydlení kvůli zdražení energií. Umožnila by také, aby na příspěvek dosáhlo více lidí.

„Normativy na příspěvky na bydlení jsme upravili tak, aby odpovídal nárůstu cen energií. Máme tu možnost to v průběhu roku 2022 navyšovat, pokud to bude třeba. Je to adresná, cílená pomoc. Počítáme s náklady mezi dvěma a půl až třemi miliardami korun.,“ prohlásil Jurečka.