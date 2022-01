USA vzaly do vazby muže zadrženého v Panamě kvůli vraždě haitského prezidenta

Americké úřady vzaly do vazby bývalého kolumbijského vojáka Maria Antonia Palaciose podezřelého z podílu na vraždě haitského prezidenta Jovenela Moïseho. Palacios dnes stanul před federálním soudem v Miami.

Podle amerického ministerstva spravedlnosti je obviněný „ze spiknutí za účelem spáchání vraždy nebo únosu mimo území USA a z poskytnutí materiální podpory, jež vedla k vraždě, přičemž mu bylo známo, že materiál bude použit k zavraždění nebo únosu“.

Panamské úřady Palaciose zadržely v pondělí místního času při mezipřistání letu z Jamajky do Kolumbie.

Palacios se u soudu k vině nevyjádřil. Požádal o přidělení advokáta, a když odpověděl na otázky týkající se jeho finanční situace, byl mu přidělen advokát s ohledem na jeho omezený příjem. Soudce nařídil, že Palacios musí zůstat ve vazbě, protože existuje riziko, že se pokusí o útěk. Znovu má před soudem stanout 31. ledna. Přidělený advokát řekl, že jeho klient zřejmě vinu nepřizná.

List Miami Herald napsal, že Palacios bude první z lidí podezřelých z Moïseho vraždy, proti němuž bude vzneseno formální obvinění.

Moïse byl zastřelen loni 7. července ve své soukromé rezidenci na předměstí haitské metropole Port-au-Prince. Při útoku byla zraněna jeho manželka. V souvislosti s atentátem bylo zatčeno přes 40 podezřelých, včetně 18 kolumbijských žoldnéřů. Po dalších podezřelých policie pátrá. Pozadí atentátu je stále nejasné.

Palacios byl zadržen na Jamajce loni v říjnu a v pondělí měl být přepraven do Kolumbie. Při mezipřistání v Panamě ho ale imigrační úředníci vyzvali, aby dobrovolně nasedl na let do Spojených států, jež po něm prostřednictvím Interpolu pátrají. Do pátrání Interpolu zařadilo muže i Haiti kvůli pokusu o vraždu, ozbrojenou loupež a spiknutí. Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že Palacios souhlasil s přepravou do USA.

Úřad haitského premiéra vydal krátké prohlášení, v němž žádá spravedlnost v objasnění vraždy prezidenta Moïseho. Není z něj ale jasné, zda vláda usiluje o vydání Palaciose na Haiti. Bývalý premiér Claude Joseph označil zadržení Palaciose v USA za správný krok, ale vyzval haitské úřady, aby usilovaly o Palaciosovo vydání, aby mohl být souzen na Haiti.

Po Palasiosovi pátrali policisté ve Spojených státech a na Haiti a vyšetřovatelé se domnívají, že byl členem skupiny kolumbijských žoldnéřů, kteří zaútočili na prezidentovu rezidenci.

Palacios podle místního tisku přicestoval do Panamy poté, co byl vyhoštěn z Jamajky, kde ho minulý týden odsoudili za nelegální vstup na území státu. Jamajský soud ho nechal vyhostil do Kolumbie. (ČTK)