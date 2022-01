Lukaku zůstává v kádru Chelsea, vedení klubu přijalo jeho omluvu

Fotbalista Romelu Lukaku se omluvil trenéru Tuchelovi i nejužšímu vedení Chelsea za rozhovor, v němž kritizoval svého zaměstnavatele. Po vyřazení z týmu se Lukaku vrátil k tréninku a do zítřejšího zápasu s Tottenhamem může nastoupit.

„Měli jsme čas na pročištění vzduchu,“ řekl Tuchel na dnešní odpolední tiskové konferenci. „Nejdůležitější pro mě bylo porozumění, že to, co udělal, nebylo záměrné, a také že nikdy nic podobného dřív neudělal,“ uklidňoval atmosféru trenér Chelsea.

Lukaku minulý týden v rozhovoru vyjádřil touhu po návratu do Itálie, omluvil se fanouškům Interu Milán za svůj letní přestup a řekl, že není spokojený s herním stylem, který Tuchel prosazuje. „Hráči by na podobná vyjádření měli být opatrní,“ vysvětlil Deníku N expert na sportovní komunikaci Zdeněk Šesták.

Tuchel: "Romelu Lukaku apologized and he's back in the squad. For me was important to understand that it [the interview] was not intentional from Romelu. This is not as big as people want it to be – it's not small but we can stay calm and accept his apologies". 🔵 #CFC pic.twitter.com/veyLDvsJO7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2022