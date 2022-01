Útočník Patrik Schick se díky gólu z úvodního utkání českých fotbalistů na letním mistrovství Evropy proti domácímu Skotsku dostal do užší tříčlenné nominace na cenu Ference Puskáse o nejhezčí branku roku 2021.

🚨 👀 Here are the final three #Puskas nominees!

👑 🤩 Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 4, 2022