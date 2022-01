Za boje v řadách proruských separatistů potrestal pražský soud muže 21 lety

Za teroristický útok a účast v teroristické skupině potrestal soud 21 lety vězení Martina Sukupa, který se podle obžaloby aktivně zapojil do bojů na Ukrajině v řadách proruských separatistů.

Dnešní rozsudek pražského městského soudu není pravomocný. Muži, který je stíhán jako uprchlý, by hrozilo 12 až 20 let vězení, sazba se však zvyšuje o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.

Sukupova obhájkyně Klára Tvrdá v pondělí za svého klienta odmítla vinu. „Obžalovaný rozporuje všechny v obžalobě uvedené skutečnosti, s obžalobou nesouhlasí a cítí se nevinný,“ uvedla advokátka.

Sukup byl v roce 1997 propuštěn z české armády. Podle obžaloby v úmyslu aktivně podpořit separatistické skupiny na východě Ukrajiny v červnu 2014 vycestoval do oblasti Doněcka, kde se nechal vyzbrojit a vystrojit a aktivně se zapojil do bojů proti ukrajinským vládním jednotkám. Na různých pozicích ve vojenských strukturách tzv. Doněcké lidové republiky působil podle státního zástupce Marka Bodláka minimálně do května 2018. (ČTK)