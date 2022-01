Někteří žáci měli dnes pozitivní antigenní test, třídy do karantény ale nemusely

Při dnešním testování na covid-19 ve školách v Praze měli někteří žáci pozitivní antigenní test. O tom, zda byli očkovaní, neočkovaní nebo po nemoci, školy přehled nemají.

Vyplývá to z vyjádření ředitelů škol oslovených ČTK. Kromě dětí s pozitivním antigenním testem další žáci do karantény nemuseli, protože v předchozích dvou dnech ve škole nebyli. Pozitivní antigenní testy nyní musí potvrdit, či vyvrátit PCR test.

Podle rozhodnutí nové vlády pětikoalice se bude testování na covid-19 ve školách konat v první polovině ledna dvakrát týdně a bude se týkat všech. Cílem je včasný záchyt nástupu nakažlivější koronavirové varianty omikron. Dosud se jen jednou týdně testovali neočkovaní, kteří onemocnění neprodělali v posledních 180 dnech.

Například v základní škole na náměstí Curieových v Praze 1, kam chodí kolem 600 dětí, vyšel dnes podle ředitelky Terezy Martínkové pozitivní antigenní test čtyřem žákům. Zda byli očkovaní, škola nezjišťovala. Některé děti si přinesly potvrzení o testu ze zdravotnických zařízení, řekla ředitelka. Testování podle ní nikdo neodmítl. Škola už od listopadu testuje bez ohledu na očkování i všechny učitele. Mezi 80 pedagogy tam dnes nikdo pozitivní test neměl, dodala ředitelka.

Pozitivní výsledek antigenního testu měli dnes také dva z asi 600 žáků v ZŠ Drtinova. „Dva pozitivní, to je zatím minimum, co se nám během toho testování, které probíhá už nějakou dobu, prokázalo. Uvidí se ještě, zda se to potvrdí PCR testy, nebo ne,“ řekl zástupce ředitele Tomáš Piskoř. Stejné množství pozitivních antigenních testů měla dnes i Masarykova střední škola chemická v Praze 1, uvedl její ředitel Jiří Zajíček. Podobně jako Piskoř neměl informaci o tom, zda byli žáci s pozitivním testem očkovaní, nebo nikoli. Shodli se ale na tom, že už v minulosti se nákaza potvrdila i u očkovaných, kteří se dřív do testování mohli zapojit dobrovolně.

Jeden pozitivní antigenní test ukázalo dnes testování v Soukromé střední škole výpočetní techniky (SSŠVT) a minimálně jeden také ve Smysluplné škole v Praze 8 (Základní škola a mateřská škola na Lyčkově náměstí v Karlíně). Oslovení zástupci škol se zároveň shodli, že na rozdíl od některých případů v minulosti dnes nikdo testování neodmítl. Ředitel SSŠVT Martin Vodička doplnil, že jedna studentka, která s testováním nesouhlasila, již dříve studium přerušila.

Pokud se žáci testovat odmítnou, musí s výjimkou mentálně postižených nosit po celou dobu pobytu ve škole roušku, starší 15 let respirátor. Při stravování musí být od ostatních vzdálení 1,5 metru, nesmí cvičit a zpívat. Pokud odmítnou i to, nemohou se účastnit prezenční výuky. (ČTK)