Příliv migrantů do Litvy zeslábl, Iráčané se vracejí domů

Litevská pohraniční stráž za uplynulých 24 hodin nezaznamenala ani jeden pokus o nelegální překročení hranice mezi Litvou a Běloruskem, oznámil dnes server Delfi s odvoláním na pohraničníky.

O víkendu litevské úřady vypravily letecky zpět do Iráku 98 migrantů, kteří se do pobaltské země dostali poté, co překročili litevské hranice z Běloruska.

Ministryně vnitra Agné Bilotaitéová označila let za „historickou událost“ a šéf litevské diplomacie děkoval Evropské unii a Iráku za jejich postoj k migrační krizi na hranici s Běloruskem, uvedla dnes agentura DPA.

Litevští pohraničníci v sobotu vrátili od hranic tři migranty, v pátek sedm, ve čtvrtek žádný pokus nezaznamenali, ve středu se do Litvy nedostalo 18 běženců, v úterý 14 a v minulé pondělí čtyři.

Od začátku srpna, kdy pohraničníci získali pravomoc nepustit do země cizince z Běloruska, se do Litvy nepodařilo vstoupit více než 8100 migrantům. Mnozí z nich se pokoušeli překonat hranici opakovaně, dodal server Delfi.

Do Litvy se v loňském roce přes hranici s Běloruskem dostalo skoro 4200 migrantů, a to hlavně ještě před srpnem. V zemi nyní pobývá 3166 uprchlíků. Celkem 537 migrantů už bylo letecky dopraveno zpět do vlasti, 55 z nich proti své vůli. Litva nedávno výrazně zvýšila pobídky pro migranty, aby se chtěli vrátit domů. Iráčanům byla za návrat do vlasti slíbena jednorázová platba ve výši 1000 eur na osobu (asi 24 847 korun). Tato nabídka platí do 20. ledna, dodala DPA.

Vilnius – podobně jako Varšava – obviňuje autoritářský režim v Minsku, že zorganizoval příliv migrantů v pomstě za sankce, které na něj uvalila Evropská unie kvůli porušování lidských práv a pronásledování opozice.

Litevští pohraničníci před pár dny zveřejnili záběry smečky vlků na litevsko-běloruské hranici s tím, že jde o jedinou skupinu, která se na hranicí smí za mimořádného stavu pohybovat bez dovolení pohraniční stráže. (ČTK)