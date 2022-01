Omikron se v Británii začíná šířit mezi lidmi staršími 50 let

Varianta koronaviru omikron se v Británii začíná šířit mezi lidmi nad 50 let. Data ale nenaznačují, že by bylo potřeba přijímat další pandemická opatření, protože většina osob nad 50 let má za sebou třetí, posilující dávku očkování proti covidu-19.

V rozhovoru se stanicí BBC to dnes řekl britský ministr školství Nadhim Zahawi.

„Pozorujeme, že infekce se dostává mezi lidi starší 50 let. Až 90 procent z nich ale obdrželo posilující dávku,“ uvedl Zahawi. „V tuto chvíli není v datech nic, co by mě vedlo k přesvědčení, že musíme zavést další opatření,“ dodal ministr. Vláda podle něj situaci znovu vyhodnotí ve středu.

Anglie v posledních dnech zaznamenávala rekordní denní přírůstky nově nakažených koronavirem. Kvůli velkému počtu lidí v izolaci, která má trvat nejméně sedm dnů, se řada veřejných institucí potýká s nedostatkem zaměstnanců.

Zahawi uvedl, že státní zdravotnický systém NHS by měl zvládnout nedostatek zaměstnanců, protože se s ním běžně potýká i během chřipkových sezon. „NHS je schopen velmi dobře přesouvat zaměstnance v rámci systému. Má k tomu vytvořenou infrastrukturu. V NHS nyní pracuje o 10.000 sester a 3000 lékařů více než v loňském roce,“ uvedl ministr.

Britská vláda v neděli oznámila, že studenti na středních školách v Anglii po návratu z vánočních prázdnin budou muset nosit ochranu nosu a úst. Podle Zahawiho je také přímo ve školách čekají testy na koronavirus.

Nová pravidla pro školáky budou platit pouze v Anglii. Regionální vlády Skotska, Walesu a Severního Irska totiž rozhodují o svých opatřeních v boji s koronavirem nezávisle na ústřední vládě v Londýně, která stanoví pravidla pouze pro Anglii. Ve Skotsku a Severním Irsku se již studenti testují dvakrát týdně. Velšská vláda požádala zaměstnance a studenty, aby se před návratem do školních lavic v tomto pololetí testovali třikrát týdně. (ČTK)