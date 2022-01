Lukaku prohlásil, že v Chelsea není štastný, Tuchel s ním chce mluvit

Belgický fotbalista Romelu Lukaku bez vědomí svého týmu Chelsea poskytl rozhovor Sky Sports, v němž prohlásil, že v klubu není šťastný. Trenér Chelsea Thomas Tuchel jej proto vyřadil ze sestavy před včerejším utkáním s Liverpoolem (2:2).

„Nejsem se situací v Chelsea spokojený. Trenér se rozhodl hrát jiným stylem,“ řekl Lukaku v rozhovoru, jenž byl zveřejněn ve čtvrtek. „Ale nevzdám to, protože jsem profesionál,“ dodal.

Chelsea útočníka přivedla v létě z Interu Milán za 115 milionů eur. Belgičan zatím zůstává za očekáváním, ve 13 ligových zápasech vstřelil pět gólů. Přibrzdilo ho však zranění i pozitivní test na covid. Po Vánocích odehrál poločas proti Aston Ville, vstřelil vítězný gól a Tuchel hovořil, jak je Lukaku pro tým důležitý.

Lukaku se do Chelsea, jejímž hráčem byl už v letech 2011–2014, vrátil po dvouletém úspěšném působení v Interu Milán. „Na světě jsou tři top týmy: Barcelona, Real (Madrid) a Bayern. Všichni o nich sní, to je bez debat. Doufal jsem, že do jednoho z nich po Interu zamířím. To se nestalo a já si řekl: existuje jenom jeden (další) klub, kde si sám sebe dovedu představit, a to je Chelsea,“ shrnul své myšlenky v rozhovoru Lukaku.

„Samozřejmě se nám to nelíbí, protože to vyvolává rozruch, který nepotřebujeme a který ničemu nepomáhá. Na druhou stranu z toho nechceme dělat víc, než je nutné,“ komentoval Tuchel, jenž do Chelsea přišel loni v lednu a tým dovedl k vítězství v Lize mistrů.

Německý kouč dodal, že chce s ofenzivní hvězdou o jeho výrocích mluvit dnes, místo v sestavě mu ale odmítl zaručit. (Denník N, Sky Sports, Guardian, ČTK)