Covid-19 v USA dál sílí, bilance hospitalizací se podle NYT blíží letnímu maximu

Epidemická situace ve Spojených státech se o víkendu dál zhoršovala a země s 330 miliony obyvatel nyní registruje více než 400 000 infekcí koronavirem na den.

V posledních dnech rychle přibývají i pacienti hospitalizovaní s covidem-19, na některých místech znovu panují obavy z přetížení zdravotnictví.

Ukazují to statistiky Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT).

USA zažívají od poloviny prosince explozi koronavirové nákazy. Průměrný přírůstek za sedm dní za tu dobu stoupl ze zhruba 120 000 infekcí za den na více než trojnásobek. Podle NYT se po neděli průměr dostal na hodnotu 401 252, statistiky JHU ukazují číslo ještě asi o 3000 vyšší. Podle JHU zároveň v uplynulém týdnu testy potvrdily asi dvakrát tolik nákaz jako během předchozího týdne.

Počty evidovaných nákaz jsou nyní vysoko nad předchozími rekordy z loňského ledna. Přesto může být skutečné tempo šíření viru SARS-CoV-2 ještě výrazně vyšší, neboť na některých místech byla v posledních dnech extrémně vysoká míra pozitivity testů, i nad 50 procenty. Američané se za prudkého rozmachu epidemie potýkají s problémy s přístupem k testům na koronavirus.

V USA podle všeho podobně jako na západě Evropy převládá koronavirová varianta omikron, kterou zaznamenali v listopadu vědci z Jihoafrické republiky. (ČTK)