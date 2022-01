Přehled očekávaných událostí:

– Prezident Miloš Zeman přijme na zámku v Lánech kandidáta na ministra zemědělství Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) a ve 12.00 jej jmenuje do funkce

– Hasiči rozvezou do krajů více než 5,6 milionu antigenních testů na covid-19 určených pro školy

– Policejní prezident Jan Švejdar by měl odeslat ministru vnitra žádost o propuštění ze služebního poměru