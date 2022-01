Zakladatelé německé společnosti BioNTech, manželé Ugur Şahin a Özlem Türeciová, kteří spolu s americkou společností Pfizer vyvinuli jednu z prvních vakcín proti covidu-19, by se mohli objevit na nové eurobankovce. Navrhuje to německý europoslanec Moritz Körner.

Podle něj si to tito němečtí vědci tureckého původu zaslouží, protože vakcínou zachránili miliony životů. Informovala o tom německá média.

„Na nových eurobankovkách by měly být nejdůležitější evropské osobnosti, jakými jsou i zakladatelé BioNTechu Ugur Şahin a Özlem Türeciová,“ řekl Körner k procesu, který bude zřejmě trvat ještě asi dva roky. „Jejich práce zachránila životy milionů Evropanů,“ dodal. Jejich životní dráha je podle Körnera i působivým příběhem integrace, pokroku, podnikání i společnosti otevřené vůči migrantům.

Šestapadesátiletý Şahin se narodil v Turecku a do Německa se přistěhoval s rodiči jako dítě. Čtyřiapadesátiletá Türeciová se narodila v Německu tureckým imigrantům. V roce 2008 oba spolu s Christophem Huberem založili firmu BioNTech, v níž se zabývali zejména výzkumem rakoviny. Za vývoj vakcíny proti covidu-19 už dostali Şahin a Türeciová řadu cen, v Německu státní vyznamenání a list Financial Times je jmenoval Osobnostmi roku 2020.

Eurobankovky a euromince slaví letos dvacet let, už od roku 1999 fungovalo euro v bezhotovostním styku. Evropská centrální banka (ECB) by proto chtěla změnit podobu eurobankovek, aby podle její šéfky Christine Lagardeové mimo jiné „více oslovovaly Evropany všech věkových a sociálních skupin“. Novou podobu eurobankovek chce mít ECB do roku 2024, na výběru se má podílet skupina složená ze zástupců všech zemí používajících euro. Předtím chce ECB znát i názor veřejnosti, provádět chystá průzkumy mínění. (ČTK)