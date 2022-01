Bývalý první pár Spojených států, manželé Michelle a Barack Obamovi, vyvolali pozitivní ohlasy na snímek, který zveřejnili jako přání k Novému roku 2022. „Přejeme vám rok plný štěstí, lásky a zdraví,“ vzkázali v zábavných brýlích Obamovi.

Happy New Year from me and my boo! 🎉🥳 Wishing you all a year filled with happiness, love, and good health. pic.twitter.com/FRR0DDZjw9

— Michelle Obama (@MichelleObama) January 1, 2022