Babiše zklamal dnešní projev premiéra Fialy, podle Okamury nenabídl řešení

Bývalého předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) zklamal dnešní projev jeho nástupce Petra Fialy (ODS). Opakuje podle něj nepravdy z období předvolebního boje. Babiš odmítl, že by jeho vláda nedbala na budoucnost.

Řekl to dnes ČTK. Projev považuje za obrovské zklamání také bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová. Očekávala, že premiér bude stmelovat společnost, ale místo toho z něj měla pocit, že pokračuje volební kampaň. Předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura míní, že Fiala byl povrchní a nenabídl žádné konkrétní řešení. Oba to řekli České televizi v reakci na Fialův první novoroční projev v jeho premiérské funkci.

„Mě to zklamalo. Je mi líto, že pan premiér opakuje různé nepravdy, které koalice tvrdila před volbami. Není pravda, že naše vláda nedbala na naši budoucnost, to je lež,“ řekl Babiš. Připomněl vytvoření národního investičního plánu nebo plán pro vědu a výzkum, vyzdvihl dosažení toho, že Evropská komise uzná jádro a zemní plyn jako nízkoenergetický zdroj. Odmítl také, že by se jeho kabinet špatně staral o chystané české předsednictví v EU a kritizoval jazykovou vybavenost současných ministrů. „Připadá mi to jako alibi, protože pan premiér zjistil, že jeho vláda skutečně není schopna řešit ty problémy,“ řekl Babiš k projevu. Jeho vláda podle něj předložila řešení inflace i růstu cen energií. „Jsem z toho zklamaný. Ten projev je o tom, že dopředu pan premiér straší,“ poznamenal. Vyzdvihl zároveň nízké zadlužení Česka, které je podle něj vůči HDP nižší než v roce 2013, kdy končila vláda Petra Nečase (ODS).

„Za mě obrovské zklamání. Já jsem prostě čekala, že premiér Fiala naváže na to, o čem hovořil na počátku, když se stal premiérem, že bude spojovat společnost, že bude premiérem i pro ty, kteří nevolili pětikoalici. Ale dnes jsem měla pocit, jako by pokračovala volební kampaň,“ řekla Schillerová. Když Fiala hovořil o schodkovém hospodaření, působilo to podle exministryně jako kdyby nevěděl, že země má za sebou dva roky boje proti covidu. Vytkla mu, že zatím neřekl přesně, kde se bude šetřit. „Víme zatím o prvním kroku. A to je to, že sáhli na platy té spoustě těch nejpotřebnějších,“ prohlásila. Jako příklad uvedla pracovníky krajských hygienických stanic nebo úřadů práce.

„Petr Fiala správně pojmenoval v souladu s tím, jak to říká dlouhodobě SPD, tři problémy, které v současné době asi nejvíce pálí občany České republiky. Zaprvé je to inflace, zadruhé zdražování energií a zatřetí je to situace kolem covidu. Bohužel ale nenabídl za vládu žádná konkrétní řešení těchto problémů. A dokonce předvedl fatální iluzi, kdy řekl, že vidí řešení zdražování energií v předsednictví České republiky v Evropské unii,“ řekl ČTK předseda Okamura.

České televizi Okamura řekl, že Fiala byl v projevu dost povrchní. Zklamal ho, protože nenabídl žádné konkrétní řešení. Okamura zopakoval, že řešením je odmítnout Zelenou dohodu a odstoupit od systému EU pro obchodování s emisními povolenkami. (ČTK)