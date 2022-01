České hokejové juniory nepustili do letadla, protože si je podle manažera spletli s Rusy. Ti se chovali podle svědků nevhodně, tedy kouřili, byli podnapilí a neměli roušky. Český tým tak musí přiletět z juniorského šampionátu v Kanadě o den později.

Hráči měli ještě během posledního dne v roce odletět z kanadského Calgary do rakouského Frankfurtu. V letadle Air Canada se měly společně přepravit týmy z Finska, Ruska a České republiky.

Na letišti se podle manažera české reprezentace Rusové zdržovali především v baru a nedodržovali preventivní opatření proti koronaviru. Černý zdůraznil, že své chovance vyzval, aby oni měli roušky i rozestupy. Když měly výpravy nastoupit do letadla, nastal problém na ruské straně, kdy jeden z hráčů dokonce kouřil v tunelu do letadla.

Ostatní členové jeho týmu podle Černého nedbali na hygienická opatření, na což si stěžovali ostatní cestující. Posádka letadla jim proto neumožnila nastoupit a protože podobné mikiny a dresy jako oni měla i česká výprava, také jim byl znemožněn vstup na palubu. Odletěli tak nakonec pouze Finové, oblečení do modrobílé kombinace.

„Přesto, že jsme zástupcům Air Canada asi třicet minut vysvětlovali, že naši hráči nic neporušili, jejich rozhodnutí už nešlo vzít zpět. Lehce bizarní na celé situaci je, že poté, co letadlo bez nás odletělo, se nám zástupci Air Canada omluvili a na jejich náklady nám zajistili hotel a let do Frankfurtu ve stejný čas o den později. Ujistili nás také, že nepoletíme stejným letem jako ruští hokejisté,“ řekl serveru Hokej.cz manažer české dvacítky.

Zdůraznil, že v tomto ohledu má čisté svědomí a že jeho svěřenci žádné nařízení neporušili. Naopak mezi ruskými hráči viděl porušování pravidel často. (Hokej)