Plánovali jít pěšky do Íránu, zastavili se těsně před hranicí. Stopovali zpátky do Evropy, přeletěli do Portugalska a poslední kilometry završili v Santiagu de Compostela. Bratři Přemysl a Matyáš Dandovi vyprávějí o pětiměsíční pěší cestě