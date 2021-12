Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je optimistou ohledně toho, že se příští rok podaří porazit pandemii covidu-19. Podmínkou ovšem je, že země budou spolupracovat ve snaze infekci zastavit.

Tedros v novoročním prohlášení varoval před „úzkoprsým nacionalismem a hromaděním vakcín“, uvedla britská BBC na svých internetových stránkách a připomněla, že to jsou dva roky, kdy se WHO dozvěděla o výskytu zápalu plic neznámého původu. Od té doby se virem SARS-CoV2 nakazilo asi 287 milionů lidí, skoro 5,5 milionu z nich zemřelo.

Podle Tedrose má lidstvo nyní sice mnoho nástrojů v léčbě covidu-19, ale pokračující nerovnost v distribuci vakcín zvyšuje riziko, že se virus bude dále vyvíjet. „Úzkoprsý nacionalismus a hromadění vakcín v některých zemích podkopalo rovnost a vytvořilo ideální podmínky pro objevení se varianty koronaviru omikron. A čím déle nerovnost bude přetrvávat, o to vyšší je nebezpečí, že se virus vyvine způsoby, kterým nedokážeme zabránit a ani je předvídat,“ uvedl šéf WHO. „Pokud skoncujeme s nerovností, skoncujeme s pandemií,“ dodal. Podle WHO je pro ukončení pandemie nutné do července 2022 naočkovat 70 procent obyvatel všech zemí světa.

Tedros v uplynulých měsících opakovaně kritizoval bohaté země, že „spolykaly“ světové zásoby vakcín proti covidu-19 a plně naočkovaly většinu svých obyvatel, zatímco jinde čekají teprve na první dávky. (ČTK)