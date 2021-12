První státy už oslavují příchod roku 2022. Nový rok již přivítali obyvatelé Vánočního ostrova, Nového Zélandu nebo Samoy.

Happy New Year!

Auckland, New Zealand welcomes in 2022 with a light show projected over the city's Harbour Bridge and Sky Towerhttps://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U

— BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021