Hygienici budou kontrolovat dodržování opatření v barech a restauracích i během Silvestra. „Je normální pracovní den, tak kolegové samozřejmě kontrolní činnost provádět budou,“ řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Pavla Svrčinová. Foto: ČTK

Hygienici se mohou podle Svrčinové domluvit také s Policií ČR a vyrazit do podniků na kontrolu i večer. „Některé kraje jsou na to nachystané, některé budou vzhledem k většímu počtu případů spíše trasovat. Záleží to na té lokální situaci,“ dodala hygienička pro iROZHLAS.