Český rozhlas (ČRo) dnes ukončuje vysílání na středních a dlouhých vlnách (AM). Lidé proto budou muset přeladit na velmi krátké vlny (FM) nebo využívat digitální rozhlas DAB+, případně online vysílání. (ČTK)

Rozhlas to oznámil na webu s informacemi k ukončování vysílání. Na středních vlnách dosud vysílaly stanice ČRo Dvojka a ČRo Plus a na dlouhých vlnách ČRo Radiožurnál.

„Ukončení AM vysílání se vás týká, pokud posloucháte stanici Dvojka, Plus nebo Radiožurnál na starším zařízení. Prohlédněte si ho. Pokud je na něm napsaná i zkratka FM, VKV nebo DAB, můžete nejspíš hned přeladit na jiné pásmo. Svou frekvenci najdete na mapě vysílačů. Pokud vedle stupnice pro ladění vidíte pouze nápis ‚AM‘, případně ‚MW‘ a značku kHz, bude potřeba pořídit nové rádio,“ píše rozhlas na webu.

V souvislosti s vypínáním středně- a dlouhovlnných vysílačů rozhlas rozšířil pokrytí digitálním signálem DAB+. Ten v současnosti pokrývá přes 95 procent Česka a umožňuje příjem všech 23 stanic ČRo. Soukromé stanice zatím v digitálním standardu až na výjimky nevysílají.

Střední a dlouhé vlny, označované zkratkami AM a LW, umožňují přenos rádiového signálu na velkou vzdálenost. Jejich nevýhodou je ale nízká kvalita vysílání i vysoké náklady na provoz rozhlasových vysílačů. Vypnutím vysílání na těchto vlnách tak rozhlas v rozpočtu na příští rok ušetří desítky milionů korun. Vysílače AM provozují a vlastní České radiokomunikace. I po odchodu ČRo z tohoto pásma zůstane v provozu několik vysílačů v AM, které budou využívat pro své vysílání některá komerční rádia.