Americká policie našla v autě mrtvou manažerku rodiny Kardashianových Angelu Kukawskou. Z vraždy podezřívá jejího přítele, kterého zatkla. Podle obvinění ji zabil doma a její tělo dovlekl do auta. Zemřela po škrcení a úderu do hlavy. (CNN)

Kardashians Business Manager Angela Kukawski was murdered "with the intent to cause cruel and extreme pain and suffering for the purpose of revenge, extortion, persuasion and for a sadistic purpose." 👀 pic.twitter.com/TKZ3qbLSuy

— Joseph Morris (@JosephMorrisYT) December 30, 2021