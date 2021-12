Jesenická lyžařská střediska jsou v provozu, na horách leží až 70 cm sněhu

Poměrně dobré sněhové podmínky nabízejí svým návštěvníkům na konci letošního roku Jeseníky. V nejvyšších partiích hor leží až 70 centimetrů sněhu, v plném provozu jsou téměř všechny lyžařské areály a upravené jsou desítky kilometrů běžeckých tratí.

Obleva zasáhla i hory, podle dispečera jesenické horské služby Ondřeje Škovránka by však neměla podmínky v nejvyšších částech hor zásadně ovlivnit. V Jeseníkách nadále platí první lavinový stupeň z pětibodové škály.

„Střediska v Jeseníkách jsou převážně všechna plně v provozu. Běžkařské tratě jsou frézovány od Skřítku na Alfrédku, dále z Ovčárny na Švýcárnu, na Červenohorské sedlo a Vřesovou studánku. Zprovozněny jsou i běžkařské tratě nad Kurzovní chatou. V nejvyšších polohách leží kolem 70 centimetrů sněhu. Ve Velkém Kotli platí lavinový stupeň číslo jedna a sněhová pokrývka zde dosahuje až 1,5 metru,“ uvedl dispečer Ondřej Škovránek.

Konec roku v Jeseníkách je také ve znamení vyšší návštěvnosti, v horách jsou nejen sjezdoví lyžaři a běžkaři, ale i pěší turisté či skialpinisté. „Chaty jsou plně obsazeny, návštěvnost je vyšší, ale není to nápor,“ podotkl Škovránek.

Zájemci plní lyžařské areály, které se v posledních mrazivých dnech snažily vylepšit podmínky zasněžováním. Například ve Ski Aréně Karlov je po Vánocích v plném provozu již také areál Klobouk a Čerťák, v Koutech v úterý otevřeli Pohodovou sjezdovku, areál nabízí rovněž ideální běžecké podmínky. Více informací o upravenosti běžeckých tras v Jeseníkách najdou zájemci na www.jdemenabezky.cz.

Nastávající obleva dorazila i do Jeseníků, v příštích dnech bidou zde vyšší teploty, sněhové podmínky ve vyšších polohách by to však nemělo zásadně ovlivnit. „V Koutech je nyní jeden stupeň nad nulou, na Ovčárně ve 1300 metrech máme kolem nuly. Nějaká obleva tedy je a vypadá to, že se bude oteplovat po celý den a v pátek bude obleva ještě vyšší. Možná to ovlivní (areály) dole při zasněžování technickým sněhem, na Ovčárně či na sedle by to však nic ovlivnit nemělo,“ doplnil Škovránek. (ČTK)