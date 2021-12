iRozhlas: Po 50 letech skončila dechová kapela Moravanka

Po 50 letech od založení skončila dechová kapela Moravanka Jana Slabáka. Naposledy zahrála ve středu v Lomnici na Brněnsku. Uvedl to dnes server iRozhlas. Důvodem konce působení Moravanky je mimo jiné vysoký věk jejího kapelníka.

Trumpetista a pedagog Jan Slabák, který letos v březnu oslavil osmdesátiny, kapelu založil v roce 1971. Dal tehdy dohromady 11 profesionálních muzikantů, svých kolegů ze Státní filharmonie Brno.

„Je to blbý. Jako když umřete a jste pořád živej. Prožívají to všichni, i muzikanti,“ řekl Českému rozhlasu ke konci kapely Slabák. Řekl, že už mu zdraví tolik neslouží a vystoupení ho unavovala. To ho spolu s menším počtem koncertů v době pandemie přimělo podle rozhlasu k ukončení působení kapely.

„Pokud ta kapela ještě může podat adekvátní výkon, a to zatím – klepu na dřevo – dobře hraje, tak já si myslím, že to bude takový důstojný konec. Opravdu souhlasím s tím, že člověk musí vědět, kdy odejít,“ řekla zpěvačka Moravanky a manželka kapelníka Ivana Slabáková.

Moravanka vystupovala s písněmi, které vycházející ze slováckého folklóru, v Česku i cizině. Odehrála tisíce koncertů. Objevovala se také v rozhlase i televizi. Vydala desítky alb a za miliony prodaných hudebních nosičů získala zlaté, platinové i diamantové desky. (iRozhlas)