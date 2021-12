Žena z Luhačovic přišla na internetové seznamce o více než 600.000 korun

Žena z Luhačovic na Zlínsku přišla podle policie na internetové seznamce o více než 600 000 korun. Peníze z ní vylákali lidé, kteří se vydávali za zahraničního lékaře a vojáka. Trestním oznámením šestačtyřicetileté ženy se nyní zabývají policisté.

Případem se zabývá oddělení hospodářské kriminality a z oddělení analytiky a kybernetické kriminality ve Zlíně. Neznámým pachatelům hrozí za podvod až pět let vězení, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Obětí podvodu se podle ní žena stala ve dvou krátce po sobě následujících případech. Policistům řekla, že v létě poznala na internetové seznamce lékaře působícího v zahraničí. „Ten ji po krátké době požádal, zda by si mohl k jejím rodičům nechat zaslat kufr s vysokou finanční hotovostí, kterou si nemůže vložit na bankovní účet. Jednalo se o více než 2,5 milionu korun,“ uvedla mluvčí.

Žena podle policie souhlasila a poté již komunikovala s přepravní společností. „Chtěli po ní peníze za přepravné, následně bylo nutné uhradit daň. Obě platby v celkové výši 176.000 korun žena zaplatila, vzala si půjčku. Když žádali o zaslání další částky, tentokrát 3367 euro (necelých 84.000 korun) za další daň, již nezaplatila a událost oznámila na policii,“ uvedla Kozumplíková.

O několik měsíců později ženu na jiné seznamce oslovil muž, který jí sdělil, že je vojenským důstojníkem v Pákistánu a že by se chtěl brzy vrátit zpět do České republiky. „Po pouhých pár dnech vzájemného psaní ji požádal, zda by za něj podala výpověď ze služebního poměru jeho velícímu důstojníkovi, aby mohl odjet z mise, přijet za ní do Čech a vzít si ji za ženu. Žena žádost poslala,“ uvedla mluvčí.

Podle policie následovaly další prosby. „Nejprve o zaslání peněz za náhradního vojáka, který ho bude muset zastoupit, poté potřeboval prostředky na vyřízení vlastních dokladů a nakonec na pořízení letenky na soukromé letadlo. Když zaslala celkem 434 000 korun, už jen čekala, až její milý dorazí. Jelikož se ani po deseti dnech nedočkala, na naléhání svého syna přišla událost oznámit na policii,“ uvedla Kozumplíková.

Neznámým pachatelům hrozí v případě jejich vypátrání a odsouzení za podvod až pětileté vězení. Podle policie však jde o sofistikovanou trestnou činnost přesahující do zahraničí. Proto je v těchto případech velmi komplikované a často i nemožné pachatele vypátrat, uvedla policie. (ČTK)