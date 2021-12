V zítřejším vydání Deníku N najdete několik příběhů zaměřených na svět (nejen) v roce 2021.

– Byli přítomni rozhodnutí o rozpadu SSSR: pro jednoho byl osobní tragédií, druhý sám „zmáčkl spoušť“

– Do letectva US Air Force nastoupila Češka. „Jsem na sebe hrdá,“ říká

– Hanzelka a Zikmund by dnes byli influenceři, říkají bratři, kteří půl Evropy přešli pěšky

– Po čtrnácti letech našel svého uneseného syna. Tak proč pohádka o Milovaném nemá šťastný konec?

– Lidská práva a státní zvůle. O 150 letech německého parlamentarismu