Vláda odmítla návrh SPD na rozšíření možností nutné obrany

Návrh poslanců SPD, kteří chtějí rozšířit možnosti použití nutné obrany, vláda Petra Fialy (ODS) podle očekávání odmítla. Ministerstva označila za nadbytečnou novelu trestního zákoníku, podle níž by lidé mohli i se zbraní zasáhnout prakticky bez omezení proti každému, kdo by násilně a neoprávněně vnikl do jejich obydlí.

Vláda to dnes známila na svém webu.

Před dvěma týdny tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO) odmítla podobnou senátní novelu, která by mohla podmínky pro nutnou obranu rozšířit.

Proti oběma předlohám se podle předkládací zprávy na vládním webu postavila jak ministerstva vnitra a spravedlnosti, tak Nejvyšší státní zastupitelství a Nejvyšší soud. Podle nich jsou obě úpravy nadbytečné. Podle ministerstva spravedlnosti by obránce nemohl nutnou obranu v pojetí poslanců SPD použít, pokud nebude bezpečně vědět, že někdo vnikl do obydlí neoprávněně. Hrozí také to, že by obránce mohl použít zbraň proti záchranářům, varovalo ministerstvo.

Možnost zakročit i se zbraní v ruce by podle předlohy SPD dostali lidé v případě, že by někdo neoprávněně vnikl do jejich obydlí za použití násilí či pohrůžky násilím a vyvolal by oprávněnou obavu, že ohrožuje život či zdraví bránící se a případně i jiné osoby.

Úprava podle předkladatelů zakotvuje zásadu známou jako „můj dům, můj hrad“. „Posiluje postavení a sebevědomí občana, který je napaden ve svém domě a hodlá se bránit, aby se nemusel obávat následného stíhání ze strany státních orgánů, když použil přiměřené nástroje proti pachateli, který bývá často ozbrojen,“ napsali poslanci SPD v důvodové zprávě.

Senátní novela je na rozdíl od návrhu SPD méně radikální. Má v souladu s nepřijatou předlohou z roku 2006 stanovit, že soudy by měly nutnou obranu posuzovat nejen z hlediska způsobu útoku, ale také s ohledem na čas útoku, jeho místo a okolnosti vztahující se k osobě útočníka nebo osobě obránce. Novela má také stanovit, že obránce by nebyl trestně odpovědný, pokud by nesplnil podmínky přiměřenosti nutné obrany, ale jednal „v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli, způsobeném útokem“.

Nyní vymezuje trestní zákoník nutnou obranu jako čin, který by byl jinak trestný, ale protože odvrací hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestními předpisy, se za trestný čin nepovažuje. „Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku,“ dodává předpis. (ČTK)