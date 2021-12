Návrh poslanců SPD, kteří chtějí rozšířit možnosti použití nutné obrany, vláda Petra Fialy (ODS) podle očekávání odmítla. Ministerstva označila za nadbytečnou novelu trestního zákoníku, podle níž by lidé mohli i se zbraní zasáhnout prakticky bez omezení proti každému, kdo by násilně a neoprávněně vnikl do jejich obydlí.