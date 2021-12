Zeman bude příští rok jednat hlavně s jinými státníky v Česku

Pražský hrad očekává, že prezident Miloš Zeman bude příští rok jednat se zahraničními státníky především během jejich oficiálních návštěv v České republice. Důvodem je doporučení lékařů, aby nelétal na delší trasy.

Zahraniční cesty a návštěvy cizích státníků podle prezidentova mluvčího bude kromě zdravotního stavu ovlivňovat i pandemická situace.

„I jen zběžný pohled na stránky prezidentských úřadů srovnatelných zemí naznačí, že v důsledku pandemické situace zůstávají omezeny i bilaterální kontakty a oficiální cesty řady hlav států,“ uvedl Ovčáček.

Pražský hrad by podle Ovčáčka příští rok rád uspořádal kvůli pandemii odložená jednání především s představiteli Moldavska, Bulharska, Izraele, Egypta, Itálie, Srbska a Švýcarska. „Jejich načasování záleží zejména na epidemiologické situaci,“ poznamenal.

„Vzhledem ke zdravotním omezením pana prezidenta, jemuž lékaři nedoporučují létat obzvláště na delší trasy, přitom předpokládáme, že se bude jednat převážně o jednání v rámci oficiálních návštěv v ČR. Jejich konkrétní podoba je a dále bude předmětem diplomatických jednání,“ dodal mluvčí.

Ovčáček zároveň poznamenal, že by se mohly uskutečnit „bilaterální kontakty“ představitelů sousedních států. Připomněl také několik summitů, které jsou na příští rok naplánovány, a to červnový summit NATO v Madridu, visegrádský summit zemí V4 na Slovensku a summit iniciativy Tří moří v Lotyšsku, který by se měl konat v první polovině roku.

Účast Zemana na těchto akcích bude podle Ovčáčka také záviset na aktuální epidemické situaci a zdravotním stavu. Aktivní podle něj prezident bude i v souvislosti s českým předsednictvím v EU. (ČTK)