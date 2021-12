Ve věku 82 let zemřel v USA bývalý vrcholný politik Harry Reid. Demokrat z Nevady působil v Kongresu v letech 1983 až 2017, dvanáct let byl šéfem Senátu. V roce 2018 dostal rakovinu prostaty, která se mu o rok později vrátila. Proslul jako mistrný vyjednavač. (Fox)

