Itálie otevřela přístav v sicilské Augustě pro loď s 558 migranty

Itálie dnes povolila humanitární lodi Geo Barents s 558 migranty zachráněnými na moři zakotvit v sicilském přístavu Augusta. Jiná loď se 440 lidmi na palubě na podobný souhlas teprve čeká, informovala agentura Reuters.

Záchranná loď Geo Barents, kterou provozuje organizace Lékaři bez hranic, v uplynulých 11 dnech vzala na palubu 558 lidí, převážně Afričanů, při osmi jednotlivých operacích u libyjských břehů. Mezi zachráněnými je 174 nezletilých a žena v osmém měsíci těhotenství, uvedla organizace.

Německá charitativní loď Sea Watch 3 také hledá přístav, kde by mohla vysadit 440 migrantů, které v uplynulých dnech zachránila ve Středozemním moři. I mezi těmito lidmi jsou ženy a malé děti. „Počasí se horší… Každý teď má právo na vylodění,“ napsala nevládní nezisková organizace Sea Watch na twitteru.

Itálie v posledních měsících zaznamenala prudký nárůst počtu migrantů, kteří se pokoušejí přes moře dostat do země. Její vláda se chce dohodnout s partnery z EU o tom, jak s přílivem migrantů naložit. Letos do Itálie zatím dorazilo 66.482 migrantů, zatímco loni jich bylo do 28. prosince 34 134, vyplývá z údajů italského ministerstva vnitra. (ČTK)