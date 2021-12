Čeští politici odsoudili rozhodnutí ruského nejvyššího soudu rozpustit nevládní organizaci Memorial, která se zabývá odhalováním zločinů komunismu. Podle šéfa české pobočky této mezinárodní organizace Štěpána Černouška bylo rozhodnutí zpolitizované a směšné.

Ruský nejvyšší soud odůvodnil rozpuštění organizace Memorial porušením ruského zákona o zahraničních agentech. Rozhodnutí popsal Deník N v tomto článku.

Právní zástupkyně skupiny Maria Ejsmontová označila žalobu za politicky motivovanou. Memorial se podle ní odvolá jak v Rusku, tak k Evropskému soudu pro lidská práva.

„Jeden by čekal, že se Rusko po tolika letech oprostí od své minulosti. Tamější režim se ale nadále drží toho, co má ozkoušené – politicky motivované procesy, zatýkání a omezování svobody. Smutné,“ uvedla na Twitteru ministryně pro vědu Helena Langšádlová (TOP 09). Europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil připomenul rezoluci Evropského parlamentu proti zrušení organizace. „Zastrašit a umlčet, to je již dobře známý putinovský styl vládnutí,“ napsal.

Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) označila rozsudek za součást snahy režimu ruského prezidenta Vladimira Putina umlčovat lidi i dnes. „Je smutné, že země s tak bohatou kulturou se tolik bojí pravdy o svých dějinách i současnosti,“ uvedla. Podobně se vyjádřil i senátor z klubu STAN a někdejší prezidentský kandidát Marek Hilšer. Podle něho je odhalování pravdy „o krvavé a zvrhlé totalitě SSSR“ nepohodlné Putinovi s ohledem na jeho minulost. „Je to totiž pravda o něm, o jeho komplexech a násilí, které je za ním a které chystá,“ napsal senátor.

Hilšer patřil spolu s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS) k iniciátorům otevřeného dopisu, v němž více než polovina senátorů vyjádřila letos v listopadu nesouhlas se záměrem ruských úřadů organizaci zlikvidovat. Poukázali na to, že Memorial zveřejnil jména více než tří milionů obětí represí sovětského totalitního režimu včetně tisíců Čechů, spolupracuje s českým Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) a zveřejňuje jména politických vězňů v současném Rusku a informace o porušování lidských práv v ruských věznicích.

Černoušek označil zdůvodnění ruského soudu za záminku, jak se zbavit nepohodlné organizace. „To je opravdu směšné a obrovská ostuda Ruska,“ uvedl. V každém případě organizace bude fungovat nadále, o formě se její zástupci poradí s ruskými partnery. (ČTK)