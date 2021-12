USA registrují více nákaz než při vrcholu vlny způsobené deltou

Ve Spojených státech nadále roste průměrný počet nově infikovaných koronavirem, který překonává vrchol letní vlny pandemie nemoci covid-19 způsobené variantou delta. Přibývající počty nových případů experti připisují variantě omikron a upozorňují, že zemi čekají těžké dva měsíce.

Podle vládního experta Anthonyho Fauciho se USA vzhledem k současnému vývoji mohou brzy dostat do situace, kdy v zemi nezbyde v podstatě nikdo, kdo by nebyl očkovaný nebo se nenakazil koronavirem. To by však podle něj mohlo pomoci dostat pandemii pod kontrolu.

Podle dat Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se nyní v zemi nákaza prokáže v průměru u téměř 200 000 lidí denně, což je nejvíce od ledna. Křivka přitom stále strmě stoupá, podle listu New York Times se daří odhalit o 83 procent více nových infekcí než před 14 dny. Statistiky přitom v těchto dnech mohou být ovlivněny svátečními výpadky v evidenci. Bilance hospitalizací zatím neroste tak prudce jako počty infekcí a po víkendu byla těsně nad 70 000.

Fauci v neděli varoval, že počty nově nakažených budou stoupat nejen v USA, ale také ve zbytku světa a že by se lidé neměli příliš uspokojovat zprávami o tom, že omikron možná způsobuje méně závažný průběh covidu-19 než dosud dominantní delta.

„Když máte mnohem, mnohem, mnohem více (nakažených) lidí s méně vážným průběhem, může to svým způsobem neutralizovat pozitivní efekt toho mírnějšího průběhu,“ řekl Fauci v televizi ABC. V největším ohrožení jsou podle něj lidé, kteří ještě nedostali vakcínu proti covidu-19. V oblastech s nízkou proočkovaností hrozí kvůli vysoké infekčnosti omikronu v příštích měsících přetížení nemocnic i v případě, že varianta obecně způsobuje mírnější průběh onemocnění, řekl expert.

Podle Fauciho je představitelné, že se dříve nebo později všichni nakazí nebo budou naočkovaní a dostanou posilovací dávku. „Když se dostanete do takového bodu, tak pokud by se neobjevila velmi zvláštní varianta, která by obešla veškerou ochranu – což by bylo neobvyklé –, podle mého názoru se můžeme dostat do situace, kdy to (pandemii) budeme mít na stabilní úrovni,“ řekl epidemiolog.

Dopady nové vlny epidemie pocítily o uplynulém víkendu tisíce cestujících. Aerolinky musely od pátku kvůli šíření nákazy u svých zaměstnanců zrušit zhruba 4000 letů z, do nebo v rámci USA, uvádí podle agentury AP web FlightAware.

Americké úřady se nyní snaží co nejrychleji rozšířit testovací kapacity, jejichž nedostatek je pro mnoho lidí komplikací. Administrativa prezidenta Joea Bidena mimo jiné objednala půl miliardy testovacích sad, které chce od ledna zdarma distribuovat do domácností. „Zcela zjevně to musíme zlepšit,“ řekl k testování Fauci. „Myslím, že se věci velmi zlepší začátkem ledna, to nám ale nepomůže dnes nebo zítra,“ dodal.

Ve školách a podnicích rostou obavy z ochromení provozu kvůli výpadu velkého množství nakažených pracovníků. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) již před Vánoci zkrátilo doporučenou dobu karantény po nákaze pro zdravotníky z deseti dnů na týden. Stát New York pracovníkům například ve vzdělávání, zdravotní péči, dopravě či v obchodech s potravinami za určitých podmínek povolil návrat na pracoviště již pět dnů po pozitivním testu na koronavirus.

Někteří státní činitelé varují své občany, aby se vyhýbali velkým sešlostem při oslavám Nového roku. Ministerstvo zdravotnictví státu Louisiana na Twitteru napsalo, že se ve státu za poslední týden zdvojnásobil počet lidí s covidem-19 v místních nemocnicích a že se nákaza omikronem šíří na celém území státu.

Nejzasaženější je však stále severovýchod USA v čele s městem New York, které hlásí skoro 20 000 infekcí denně. V nejlidnatějším americkém městě dnes vstoupily v platnost nové požadavky týkající se očkování, informoval zpravodajský web BBC. New York jako první město zavedl vakcinační nařízení pro pracovníky v soukromé sféře, kteří nově musí ukázat potvrzení o nejméně jednom očkování proti covidu-19 a mají 45 dní na předložení certifikátu o druhé dávce.

Vedení města dále ode dneška požaduje, aby se v restauracích, divadlech či na sportovištích kontrolovala dokončená prvotní imunizace také u dětí starších 11 let. Od 29. ledna se má stejné pravidlo vztahovat i na věkovou kategorii pět až 11 let. (ČTK)