Školní jazykové zájezdy po brexitu přestaly jezdit do Británie, preferují Irsko

Výměnné jazykové zájezdy se školáky z kontinentální Evropy už prakticky vůbec nejezdí do Británie, školy mnohem častěji volí Irsko nebo další země, kde se běžně používá angličtina.

Důvodem je zejména nové nastavení pravidel pro vstup do Británie po jejím odchodu z Evropské unie, píše web listu Guardian. Opatření spojená s pandemií covidu-19 hrají v rozhodnutích pořadatelů zájezdů podle něj jen malou roli.

Počet zájezdů, jejichž cílem je umožnit dětem vyzkoušet si v praxi cizí jazyk, během pandemie celkově poklesl kvůli uzavření hranic. Zatímco objednávky pro cesty do Irska, Nizozemska nebo Dánska na příští rok strmě stoupají, zájem o Británii je prakticky nulový.

Británie od 1. října zrušila platnost skupinových cestovních pasů a průkazů totožnosti, které bylo možné vystavit pro krátkodobé pobyty školních skupin. Nově musí mít každý žák svůj pas a lidé ze zemí mimo Evropskou unii navíc i vízum. To představuje závažný problém například pro skupiny z Německa, kde tvoří žáci s občanstvím mimoevropských zemí zhruba čtyři procenta tříd. Školy proto volí jiné destinace.

Britská vláda podle webu Guardian uvedla, že pokles zájmu způsobila pandemie. Svůj nový požadavek hájí nutností „posílit bezpečnost na hranicích“. Kritici nového pravidla oponují, že týdenní školní zájezdy dětí v doprovodu učitelů nejsou hrozbou. Britské hostitelské rodiny, hostely a turistické atrakce navíc podle nich přicházejí o významný zdroj příjmu.

Zrušení těchto pobytů bude mít podle jejich zastánců dopad na dlouhodobé kulturní vztahy Británie se zbytkem Evropy. Dnešní školáci přijdou o formativní zkušenost, která by v budoucna přispěla k lepšímu pochopení mezi národy.

Eurovoyages, velký francouzský organizátor školních výletů, uvedl, že od minulého měsíce obdržel 53 žádostí o krátkodobé pobyty v Irsku v příštím roce a další žádosti o pobyty v Nizozemsku, Polsku, Německu, Rakousku a Česku. Některé francouzské školy podle firmy dokonce zvažují, že by jely jen do Normandie a studenty ubytovaly v anglicky hovořících hostitelských rodinách.

„Obdrželi jsme přesně dvě žádosti o pobyt v Británii, přičemž zadavatel jedné z nich si to už rozmyslel a dal přednost Irsku,“ uvedla generální ředitelka společnosti Eurovoyages Monique Tissotová Martelová. „Školy zapomněly, že Británie může být cílovou destinací. V roce 2019 jsme do Spojeného království vyslali více než 11 000 studentů. Příští rok to bude nula až sto,“ dodala.

Německá společnost CTS Reisen uspořádala v roce 2019 přes 1200 školních zájezdů do Británie pro 37 000 žáků. Na příští rok zatím nemá jedinou rezervaci do Británie, která přitom dříve představovala 80 procent činnosti firmy.

Podle Morag Andersonové z britské společnosti ETS UK, která se zabývá ubytováním v rodinách, je postoj vlády krátkozraký. „Dejte mi dvanáctileté dítě na školní výlet do Británie a já ho vrátím jako budoucího vysokoškolského studenta, zaměstnance, výzkumného pracovníka, podnikatele, turistu – s rodinou a přáteli… A jako budoucího rodiče, který bude své děti povzbuzovat k cestování, práci a studiu v Británii. Jakmile se tento kruh jednou poruší, už nebude cesty zpět,“ říká Andersonová. (ČTK)