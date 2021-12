ÚOHS posuzuje nákup sítě Alzheimercenter skupinou Penta Hospitals

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže posuzuje nákup největší sítě zařízení pro lidi s Alzheimerovou chorobou v České republice společností Alzheimer Home Group ze skupiny Penta Hospitals. Penta o transakci, jejíž výši neuvedla, informovala v polovině prosince.

Vyplývá to z oznámení zveřejněného na stránkách úřadu.

Úřad uvádí, že Alzheimer Home Group má získat společnosti AC Supervisor I., AC Supervisor II., AC Supervisor III. a AC Assets. „K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování sociálních služeb, a to provozování pečovatelských zařízení – domovů seniorů včetně domovů se zvláštním režimem,“ uvedl úřad na stránkách.

V oznámení jmenuje 11 ústavů, kterých se transakce týká, v Černošicích, České Lípě, Čáslavi-Filipově, Jihlavě, Ostravě, Pardubicích, Písku, Zábřehu, Zlíně, Zlosyni a Českých Budějovicích. Jejich dosavadním majitelem je od roku 2017 skupina Creditas.

Všechna zařízení by se měla do ústavu Alzheimer Home ze skupiny Penta Hospitals CZ začlenit příští rok, a to se všemi závazky vůči klientům a zaměstnancům.

Penta Hospitals dříve uvedla, že koupě společnosti Alzheimercentrum je součástí její dlouhodobé strategie stát se významným poskytovatelem zdravotních a sociálních služeb v zemi.

Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, vlastněného investiční skupinou Penta. V České republice provozuje několik nemocnic, mimo jiné v Sokolově, Roudnici nad Labem a Vrchlabí. Má také síť ambulancí a specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou.

Alzheimerova choroba je nevyléčitelné degenerativní onemocnění mozku, při kterém ubývají mozkové buňky a vyhasínají jejich funkce. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) se loni v Česku léčilo s Alzheimerovou chorobou 68 120 lidí. Za posledních deset let se jejich počet více než zdvojnásobil.

Odborníci upozorňují, že onemocnění zůstává u velké části pacientů neodhaleno. Podle ÚZIS se choroba v Česku týká asi 160 000 lidí a do roku 2050 by jejich počet mohl vzrůst na 280 000. (ČTK)