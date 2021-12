Americký deník Jany Ciglerové: Jsou základní manažerské poučky – nejdříve podřízeného pochvalte, teprve pak přistupte k tomu, co je třeba zlepšit. Až když jsem tak viděla v Americe spolu mluvit běžné lidi, došlo mi, o co ochotněji pak vyslechnu i to, vůči čemu bych se jinak nejdříve ohradila.

K laskavosti a sebedůvěře vedou Američané už své nejmenší děti. „Každý den si můžete vybrat, co uděláte,“ připomíná hlavní nápis nástěnky v synově škole. „Povzbuďte toho druhého. Omluvte se. Buďte laskaví a slušní. Mějte respekt a úctu. Buďte upřímní. Radujte se, když se jiným daří.“ Foto: Jana Ciglerová, Deník N