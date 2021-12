Ve věku 58 let náhle zemřel kanadský režisér a scenárista Jean-Marc Vallée. Natočil oceňované seriály Velké malé lži, Ostré předměty či Klub poslední naděje. Zemřel nečekaně během vánočního pobytu na chalupě blízko Quebecu. (AP)

Director and producer Jean-Marc Vallée, who won an Emmy for directing the hit HBO series “Big Little Lies” and whose 2013 drama “Dallas Buyers Club” earned six Oscar nominations, has died. He was 58. https://t.co/NaFiVI52B8

— The Associated Press (@AP) December 27, 2021