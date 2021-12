Americký deník Jany Ciglerové: Jsou základní manažerské poučky – nejdříve podřízeného pochvalte, teprve pak přistupte k tomu, co je třeba zlepšit. Až když jsem tak viděla v Americe spolu mluvit běžné lidi, došlo mi, o co ochotněji pak vyslechnu i to, vůči čemu bych se jinak nejdříve ohradila.