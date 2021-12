Po vytrvalých deštích v severovýchodním brazilském státě Bahia se protrhly dvě přehrady. Úřady evakuovaly obyvatele. Voda zaplavila řadu měst a obcí v oblasti, poničila i mosty či silnice. (Reuters)

