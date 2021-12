Francouz Fred Fugen ve speciálním létajícím obleku zblízka natočil pyramidy v egyptské Gíze. Dvaačtyřicetiletý dobrodruh patří mezi nejlepší parašutisty své generace. (Reuters)

ICYMI: French wingsuit daredevil Fred Fugen zooms past Egypt’s great pyramids at Giza closer than any wingsuit pilot before him pic.twitter.com/rCU2uiLIiQ

— Reuters (@Reuters) December 26, 2021