„Naše rodina těm vašim přeje veselé Vánoce. Ať jsou vaše chvíle s blízkými v tomto svátečním období naplněny teplem, pohodou a radostí,“ popřál americký prezident Joe Biden se svou ženou Jill na Twitteru.

From our family to yours, Merry Christmas! May your time with loved ones be filled with warmth, comfort, and joy this holiday season. pic.twitter.com/gCPM81l5Pu

— President Biden (@POTUS) December 25, 2021