Start Webbova teleskopu proběhl přesně podle plánu, raketa Ariane 5 vzlétla ve 13:20 středoevropského času, všechny stupně nosné rakety se postupně oddělily. Kosmická loď nyní už pokračuje sama. Rozvinula své solární panely, zapnula si elektrický proud a komunikuje se Zemí. První nebezpečnou část mise má úspěšně za sebou.

We have LIFTOFF of the @NASAWebb Space Telescope!

At 7:20am ET (12:20 UTC), the beginning of a new, exciting decade of science climbed to the sky. Webb’s mission to #UnfoldTheUniverse will change our understanding of space as we know it. pic.twitter.com/Al8Wi5c0K6

— NASA (@NASA) December 25, 2021