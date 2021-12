Trump chválil vakcíny, Biden ocenil změnu jeho rétoriky

Bývalý a současný americký prezident se nečekaně navzájem pochválili. Nejdříve s pozitivním hodnocením svého předchůdce začal Joe Biden, když ocenil úsilí, kterým Donald Trump podpořil vznik vakcín proti covidu. Trump poté postojem k očkování rozezlil své odpůrce.

This interview is sending shockwaves through the anti-vax MAGAs this morning. “The vaccine is one of the greatest achievements of mankind .. The ones that get very sick and go to the hospital are the ones who don’t take the vaccine.” pic.twitter.com/ImCnNfJAiu

— Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 23, 2021