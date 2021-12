Darovali jste peníze do některé ze sbírek pro oběti tornáda na Hodonínsku? Pak jste i vy svým dílem přispěli k přesvědčení šéfa Nadace Via Zdeňka Mihalca, že to se světem ještě není tak špatné. V rozhovoru s Deníkem N líčí nevídanou solidaritu i to, jak jsou Češi štědří.