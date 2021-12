Zemřela americká spisovatelka a novinářka Joan Didionová, bylo jí 87 let. V 60. a 70. letech patřila k autorům, kteří formovali takzvaný nový žurnalismus, který práci s fakty kombinuje s literárnímu postupy. Byla držitelkou Národní knižní ceny. (NY Times)

Joan Didion is dead at 87. She established a distinctive voice in American fiction before turning to political reporting and screenplay writing. But it was California, her native state, that provided her with her richest material. https://t.co/ktZlT85xvg

— New York Times Arts (@nytimesarts) December 23, 2021