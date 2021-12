Polský ministr spravedlnosti Zbigniew Ziobro chce názor ústavního soudu k vázání fondů EU na vládu práva. O stanovisko požádal ústavní soud. Vyčetl také premiérovi Mateuszi Morawieckému, že nový mechanismus EU podepsal.

Morawiecki souhlasil s mechanismem spolu s dalšími vedoucími představiteli členských zemí loni v prosinci. Zároveň ale uvedl, že se Polsko obrátí na Soudní dvůr EU s žádostí o vyjádření, zda je takový postup legální podle práva EU. Varšava tak později učinila, stejně jako Budapešť, která má z pohledu Bruselu rovněž problémy s respektováním principů vlády práva v Maďarsku. Soudní dvůr v projednávání případu zatím pokračuje.

Ziobro dnes před novináři zdůrazňoval, že on se proti uvedenému mechanismu EU stavěl a že to byl předseda vlády, kdo se ho rozhodl podepsat. Nová pravidla ministr od samého počátku označoval za „neslučitelná s polskou ústavou“, a proto se rozhodl poslat polskému ústavnímu soudu návrh, aby slučitelnost mechanismu s polským základním zákonem prověřil.

Mechanismus podle Ziobra připravil půdu pro zneužívání pravomocí ze strany orgánů EU, které se rozhodly „přeformulovat svou autoritu“, čímž porušují unijní smlouvy a polskou ústavu.

Ministr předminulý víkend v rozhovoru poskytnutém listu Financial Times v souvislosti s touto záležitostí řekl, že pokud Brusel odstřihne Polsko od výplaty unijních peněz a bude dál stupňovat spor kolem dodržování principů právního státu, měla by Varšava přestat platit příspěvky do rozpočtu EU a měla by blokovat klíčová jednání v rámci sedmadvacítky.

Ziobro je předsedou malé strany Solidární Polsko. Bez jejích hlasů by ale současná vláda vedená Morawieckého stranou Právo a spravedlnost (PiS) přišla o těsnou většinu v Sejmu, dolní komoře parlamentu.